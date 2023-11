Esacto’Lido – Mercredi 6 décembre Grande Halle L’Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Union Esacto’Lido – Mercredi 6 décembre Grande Halle L’Union, 6 décembre 2023, L'Union. Esacto’Lido – Mercredi 6 décembre Mercredi 6 décembre, 17h00 Grande Halle L’école propose aux communes de la Métropole de présenter les numéros de fin d’études des étudiant·e·s de 3ème année autour du cirque devant les scolaires et leurs familles. Une succession de numéros vous entraîneront à travers des performances et des univers aussi différents que spectaculaires ! Les scolaires de L’Union sont invités à partager ce moment en famille le mercredi 6 décembre à 17h00 à la Grande Halle de L’Union. Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

