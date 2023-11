Le Noël des Petits Unionais – Dimanche 3 décembre Grande Halle L’Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Union Le Noël des Petits Unionais – Dimanche 3 décembre Grande Halle L’Union, 3 décembre 2023, L'Union. Le Noël des Petits Unionais – Dimanche 3 décembre Dimanche 3 décembre, 11h00, 15h30 Grande Halle Sur réservation Pour ce faire, ils vous embarqueront dans un voyage autour du monde à la recherche des plus grands magiciens afin de récolter de la poudre magique qui, peut-être, leur permettra de réaliser leurs rêves. Revivez ce voyage incroyable à travers de nombreux tours de magie et des numéros visuels de jonglerie, tous aussi fabuleux les uns que les autres. Préparez vos plus beaux costumes de magiciens, il est possible que vous soyez appelés en renfort… Chaque séance sera suivie d’un goûter offert par L’Union Festivités. La jauge de ce spectacle est de 300 places/ 2 séances sont organisées pour que tous les enfants puissent en profiter. Réservation obligatoire Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-lunion.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

2023-12-03T15:30:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00 Noël l’union Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu Grande Halle Adresse Rue du Somport, 31240 L'Union Ville L'Union Departement Haute-Garonne Lieu Ville Grande Halle L'Union latitude longitude 43.655867;1.481022

Grande Halle L'Union Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'union/