Théâtre : « La nuit des Rois » de Shakespeare – Dimanche 3 mars Dimanche 12 novembre, 17h00 Grande Halle Renseignements

Après avoir clôturé en beauté et avec succès le festival Musiconvivial 2023, l’Orchestre d’Harmonie H2O revient à L’Union !

Créée en 2011 à Toulouse, l’association ‘l’Orchestre d’Harmonie H2O’ a pour but la promotion de la musique originale pour orchestre d’harmonie. Avec environ 60 musiciens bénévoles et différents chefs d’orchestre, H2O déborde de richesse musicale et de multiples univers musicaux.

Confirmant son rayonnement local et régional, l’Orchestre tente chaque année de rendre ses concerts accessibles au plus grand nombre.

L’idée du Ciné-Concert est alors apparu comme une évidence pour rassembler et pour faire vivre une expérience musicale originale.

3 extraits de films burlesques seront projetés en muet et accompagnés de musiques spécialement créées pour l’évènement.

Vous retrouverez : ‘Never Weaken’ d’Harold Loyd, ‘Le billet de banque’ d’Alice Guy et ‘One Week’ de Buster Keaton.

Ce spectacle est labellisé Villes pour Tous, rendant cet évènement accessible pour tous les publics grâce à une technologie auditive novatrice : le gilet SUBPAC. Ce gilet, qui s’enfile comme un sac à dos, est relié à la table de mixage et permet de traduire les fréquences sonores des instruments sous forme de vibrations. Une dizaine de gilets seront disponibles.

Merci de réserver votre gilet à l’adresse suivante : culture@mairie-lunion.fr

Tarifs : Adultes : 8€ / -18ans : gratuit

Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 89 22 86 »}, {« type »: « email », « value »: « cca@mairie-lunion.fr »}]

