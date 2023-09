Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2023-2024 – Samedi 30 septembre Grande Halle L’Union, 30 septembre 2023, L'Union.

La soirée d’ouverture de la saison culturelle 2023-2024 vous promet un moment inoubliable !

La Grande Halle se parera de ses plus beaux accessoires aux couleurs chaudes et vous plongera dans une atmosphère estivale et conviviale.

Sur place, une buvette ainsi que des points de petites restaurations seront à votre disposition.

Pour animer cette belle soirée, nous avons le plaisir d’accueillir l’association Samba Résille !

Profondément attachée aux valeurs inscrites dans la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, Samba Résille souhaite élargir les pratiques culturelles dans une perspective d’accessibilité et de pluralisme des contenus et des publics, via une pratique artistique, festive et solidaire, comme la Samba.

La Compagnie Samba Résille est composée des musiciens issus de son école de percussions brésilienne. Tous passionnés de Samba, ces musiciens ont le désir de partager le tempo brésilien avec le public… de la caisse claire au chocalhos, du surdo à l’agogo ou à la cloche, sous les baguettes du répinique, les percussionnistes font vibrer les rues des villages et des villes mais surtout les cœurs, en France et en Europe.

Forte de son expérience musicale depuis 30 ans, la Compagnie Samba Résille partage avec le public une nouvelle façon de faire la fête au travers de spectacle musicaux scénographiés, colorés et festifs.

Dès 18h00, rendez-vous à la Grande Halle pour participer à des cours de danse latino, ce qui vous permettra de dévoiler votre plus beau déhanché lors du concert !

Nous vous attendons nombreux !

Ce spectacle est labellisé Villes pour Tous, rendant cet évènement accessible pour tous les publics grâce à une technologie auditive novatrice : le gilet SUBPAC. Ce gilet, qui s’enfile comme un sac à dos, est relié à la table de mixage et permet de traduire les fréquences sonores des instruments sous forme de vibrations. Une dizaine de gilets seront disponibles.

Merci de réserver votre gilet à l’adresse suivante : culture@mairie-lunion.fr

