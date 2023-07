Gala de danse : Ori Heitiare Tahiti – Samedi 1er juillet Grande Halle L’Union, 1 juillet 2023, L'Union.

Gala de danse : Ori Heitiare Tahiti – Samedi 1er juillet Samedi 1 juillet, 18h30 Grande Halle

Plus de 150 danseuses, danseurs et musiciens seront réunis pour vous proposer ce spectacle inédit ; et ils sont prêts à vous en mettre plein les yeux et les oreilles !

Cette année, l’Association a choisi de vous emmener au Commencement… le Commencement de la vie sur Terre.

Une adaptation de la création du monde polynésien par le Dieu créateur TAAROA, pour vous faire voyager à l’aube de notre Histoire.

Alors si vous souhaitez passer un beau moment d’évasion et de partage, et si vous avez à cœur d’encourager des artistes passionnés, ne cherchez plus ! Et rejoignez-nous le Samedi 1er Juillet, à partir de 18H30 à la Grande Halle de l’Union.

Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-01T18:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

