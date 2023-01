Théâtre : “L’angoisse du roi Salomon” – Samedi 4 février Grande Halle L'Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Union

Théâtre : "L'angoisse du roi Salomon" – Samedi 4 février
Samedi 4 février, 20h30
Grande Halle

Sur réservation

Venez découvrir ce seul en scène magnifiquement interprété par Denis Rey, basé sur l’œuvre de Romain Gary. Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie CIE LA NUIT SE LÈVE

« A Paris, Jean voit un jour monter dans son taxi Salomon Rubinstein, le roi du pantalon. C’est le début d’une étonnante aventure au cours de laquelle notre héros rencontrera une pléiade d’angoissés, et notamment la grande Cora Lamenaire, ancienne chanteuse réaliste, mais aussi une douce libraire, un rugueux concierge, un pointilleux américain et quelques autres tourmentés… Une galerie d’humains, comme un mille-feuille émotionnel. On oscillera dès lors entre le rire et les larmes, le tragique et le burlesque. » Parce qu’à l’heure du dérèglement humain, un peu de fraternité ne peut pas faire de mal… « D’après L’angoisse du roi Salomon de Romain Gary (Émile Ajar) © Mercure de France, droits théâtres gérés par les Éditions Gallimard, interprétation de Denis Rey. TOUT PUBLIC

placement libre durée : 50 min

Tarifs : normal • 15€

seniors • 11€

-25 ans et tarif réduit • 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:30:00+01:00

2023-02-04T21:30:00+01:00

