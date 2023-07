Festival Cartes Postales Grande Halle, jardin de Gaston, Arènes Saint-Martin-de-Crau, 7 juillet 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau,Bouches-du-Rhône

De belles escales musicales, acrobatiques ou théâtrales en perspective. Sans oublier une séance de cinéma plein air et de la pyrotechnie !.

2023-07-07 fin : 2023-09-01 . .

Grande Halle, jardin de Gaston, Arènes

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



There’s plenty of musical, acrobatic and theatrical action to look forward to. And don’t forget the open-air cinema and pyrotechnics!

Habrá mucha música, acrobacias y teatro. Sin olvidar el cine al aire libre y la pirotecnia

Es erwarten Sie schöne musikalische, akrobatische oder theatralische Zwischenstopps. Und nicht zu vergessen: ein Freiluftkino und Pyrotechnik!

