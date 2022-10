Dans les coulisses de votre projet Grande halle de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

La grande halle de la Villette, pouvant éventuellement être abrégée en « Grande Halle », est un bâtiment des anciens abattoirs composé de structures en charpente métalliques construit dans le quartier de la Villette à Paris. Elle se trouve actuellement place de la Fontaine-aux-Lions à l’entrée Sud du parc de la Villette (métro Porte de Pantin). L’association Architectes et Particuliers (A&P) sera cette année encore présente au salon « Infini Déco » Paris, qui se tiendra du 13 au 16 octobre 2022, à la Grande Halle de La Villette, stands n°44-45.

Durant ces trois jours les architectes de l’association accueilleront les visiteurs du salon.

Contact code entrée: 06 78 63 41 30 pierrick.malenfant@architectesetparticulier.fr

