Festiculture : venez vivre la Turquie à Clermont Ferrand Grande Halle d’Auvergne Cournon-d’Auvergne, 3 novembre 2023, Cournon-d'Auvergne.

Cournon-d’Auvergne,Puy-de-Dôme

Festiculture vous invite au voyage lors du plus grand salon européen dédié à la Turquie..

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 22:00:00. EUR.

Grande Halle d’Auvergne Plaine de Sarliève

Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Festiculture invites you to travel to Europe’s largest trade show dedicated to Turkey.

Festiculture le invita a viajar a la mayor feria europea dedicada a Turquía.

Festiculture lädt Sie auf der größten europäischen Messe, die der Türkei gewidmet ist, zu einer Reise ein.

Mise à jour le 2023-09-28 par Clermont Auvergne Tourisme