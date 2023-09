Sommet de l’Élevage 2023 Grande Halle d’auvergne Cournon-d’Auvergne Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne

Sommet de l'Élevage 2023
3 – 6 octobre
Grande Halle d'auvergne
Cournon-d'Auvergne

Au programme de cette nouvelle édition : Les équipes Santé Sécurité au Travail animeront un jeu ludique et pédagogique autour du risque animal,

Protection sociale : rencontre et échange avec les conseillers,

L’Offre de services sera présente pour faire découvrir l’éventail de ses activités et proposer aux visiteurs une photo souvenir avec une borne photo. Bon à savoir : le Sommet de l’Elevage met à la disposition des visiteurs des navettes gratuites entre le centre-ville et le salon, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur leur site internet. Grande Halle d’auvergne Plaine de Sarliève, 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.sommet-elevage.fr/sommet-de-l-elevage-2023/fr/content/navettes-gratuites-sommet-de-l-elevage »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

