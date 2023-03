La Grande Galerie de l’Évolution ouvre ses portes pour une soirée d’exception ! Grande Galerie de l’Évolution Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La Grande Galerie de l’Évolution ouvre ses portes pour une soirée d’exception ! Grande Galerie de l’Évolution, 13 mai 2023, Paris. La Grande Galerie de l’Évolution ouvre ses portes pour une soirée d’exception ! Samedi 13 mai, 19h00 Grande Galerie de l’Évolution Entrée libre La Grande Galerie de l’Évolution vous ouvre ses portes pour une soirée d’exception ! Visite libre de l’exposition permanente, à partir de 19h – Dernière entrée à 23h De la faune aquatique à la grande caravane des animaux de la savane africaine, en passant par les forêts tropicales et les animaux disparus, profitez de la Nuit européenne des musées pour (re)découvrir les collections permanentes de ce lieu magique. Dans un écrin architectural exceptionnel, les milliers de spécimens exposés en font un lieu unique pour s’émerveiller et explorer les origines de la vie, la diversité des espèces et la place de l’Homme dans la nature. Grande Galerie de l’Évolution 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©MNHN

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Grande Galerie de l'Évolution Adresse 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Ville Paris Departement Paris Age max 99 Lieu Ville Grande Galerie de l'Évolution Paris

Grande Galerie de l'Évolution Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Grande Galerie de l’Évolution ouvre ses portes pour une soirée d’exception ! Grande Galerie de l’Évolution 2023-05-13 was last modified: by La Grande Galerie de l’Évolution ouvre ses portes pour une soirée d’exception ! Grande Galerie de l’Évolution Grande Galerie de l'Évolution 13 mai 2023 Grande Galerie de l'Évolution Paris Paris

Paris Paris