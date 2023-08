Ouverture totale de la grande forge de Buffon Grande Forge de Buffon Buffon, 16 septembre 2023, Buffon.

Ouverture totale de la grande forge de Buffon 16 et 17 septembre Grande Forge de Buffon Plein tarif : 8 €, tarif réduit : 6,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans, visites guidées de la partie exceptionnellement ouverte tout au long de la journée

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la grande forge de Buffon sera exceptionnellement ouverte dans sa totalité. Ainsi, en plus de la forge habituellement ouverte, le visiteur pourra découvrir la partie domestique avec les logements des forgerons et leur four à pain, la cour d’honneur et le jardin avec son orangerie.

Buffon, le célébre naturaliste du XVIIIe siècle natif de Montbard, a construit sa forge en 1768 à l’âge de 60 ans afin de possèder son propre laboratoire pour mener des expériences pour la rédaction de son Histoire naturelle.

Grande Forge de Buffon Les Champs de la Forge 21500 Buffon Buffon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380921035

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

