Grande Foire gourmande au gras de Fontvieille Fontvieille, 28 novembre 2021-28 novembre 2021, Fontvieille.

Grande Foire gourmande au gras de Fontvieille 2021-11-28 08:00:00 08:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 Les halles Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille 13990

Organisée par le Lions Club Paradou-les-Alpilles : Prévoyez de venir à Fontvieille qui accueille sa 13ème édition de la Foire au Gras,une attention toute particulière portée au protocole sanitaire anti-Covid.



C’est la plus grande du Sud-est, elle attire de nombreux producteurs du Sud-Ouest et des milliers de visiteurs provençaux. Cet évènement permet aux fins gourmets de trouver tout ce qu’ils désirent pour garnir leur table pour les fêtes de Noël et de fin d’année. Producteurs de vins, fromagers affineurs, charcutiers, trufficulteurs, chocolatiers, producteur de porc noir de Bigorre et d’autres artisans permettront de remplir vos cabas directement du producteur et de bénéficier ainsi d’intéressants tarifs. Les Halles, les places du village regorgent de délicieux produits et déjà, un air de magie de Noël flotte en Provence !

La foire gourmande au gras 2020 est annulée dans sa version physique mais une partie des producteurs saura recevoir vos commandes (tel, mail) et vous donnera rendez-vous pour vous donner vos achats. Plus d’info sur la page Facebook Lions Club du Paradou.

fbelmonte@hotmail.fr +33 6 10 03 78 84

Organisée par le Lions Club Paradou-les-Alpilles : Prévoyez de venir à Fontvieille qui accueille sa 13ème édition de la Foire au Gras,une attention toute particulière portée au protocole sanitaire anti-Covid.



C’est la plus grande du Sud-est, elle attire de nombreux producteurs du Sud-Ouest et des milliers de visiteurs provençaux. Cet évènement permet aux fins gourmets de trouver tout ce qu’ils désirent pour garnir leur table pour les fêtes de Noël et de fin d’année. Producteurs de vins, fromagers affineurs, charcutiers, trufficulteurs, chocolatiers, producteur de porc noir de Bigorre et d’autres artisans permettront de remplir vos cabas directement du producteur et de bénéficier ainsi d’intéressants tarifs. Les Halles, les places du village regorgent de délicieux produits et déjà, un air de magie de Noël flotte en Provence !

dernière mise à jour : 2021-06-25 par