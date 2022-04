Grande foire de Pâques Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Grande foire de Pâques Caen, 29 avril 2022, Caen. Grande foire de Pâques Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon Caen

2022-04-29 – 2022-05-22 Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon

Venez profitez de nombreux manèges, confiseries, jeux et animations pour les petits et les grands.

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi : 16h à minuit
Mercredi : 14h à minuit
Vendredi : 16h à 1h du matin
Samedi : 14h à 1h du matin
Dimanche : 14h à minuit

Mercredi : 14h à minuit

+33 2 31 30 41 00

