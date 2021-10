Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Grande Foire Aux Puces Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Grande Foire Aux Puces 2021-11-07 – 2021-11-07

Landerneau Finistère Landerneau

Landerneau Finistère Landerneau Dimanche 07 novembre, l’association Treizerien organise aux Halles Saint-Ernel à Landerneau une grande foire aux puces. Entrée : 1,50 €

