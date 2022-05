Grande foire aux livres Château-la-Vallière, 22 mai 2022, Château-la-Vallière.

Grande foire aux livres Château-la-Vallière

2022-05-22 10:30:00 – 2022-05-22 17:30:00

Château-la-Vallière Indre-et-Loire Château-la-Vallière

Grande foire aux livres à 1€ ! Romans, BD, littérature, policiers, livres scolaires et enfants… Vinyles, CD et DVD à 1€ ! Stand de créations artisanales, boisson et petite restauration sur place toute la journée.

asso.orfee@laposte.net https://association-orfee.forumactif.com/

pixabay

Château-la-Vallière

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE