Grande Foire aux Livres "Amnesty" 2021-08-03 – 2021-08-05 Salle Marcel Pagnol Rue pelico

Anduze Gard Salle Marcel Pagnol Anduze Gard Anduze Plusieurs dizaines de milliers de titres sont disponibles : romans, livres de poche, policiers, ouvrages d’histoire, de religion, livres pour enfants, littérature régionale, collections sentimentales, guides pratiques, beaux livres, etc., seront à votre disposition. Organisée par la section locale d’Amnesty International.Tarif(s) : Gratuit Adresse : Salle Marcel Pagnol – Rue Pélico – Anduze Horaires : le 3 août de 10h à 19h, le 4 août de 10h à 22h, le 5 août de 10h à 14h. +33 6 98 51 87 25 Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-28 par

