Grande Foire Annuelle – 61ième édition Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église Catégories d’évènement: Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église

Grande Foire Annuelle – 61ième édition Laissac-Sévérac l’Église, 8 mai 2022, Laissac-Sévérac l'Église. Grande Foire Annuelle – 61ième édition Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église

2022-05-08 – 2022-05-08

Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Laissac-Sévérac l’Église Plants et fleurs en centre ville, nombreux stands, outillage, motoculture, jardinage au foirail des vaches.

Produits régionaux et artisanat sous la halle des brebis. Ouverture des commerces et déjeuner dans les restaurants du village. Plusieurs parkings à votre disposition dont un de plus de 1000 places sur l’esplanade du foirail. Grande Foire Annuelle de Laissac : Venez découvrir une des plus grandes foires de l’Aveyron le dimanche 8 mai 9h à 18h. Plants et fleurs en centre ville, nombreux stands, outillage, motoculture, jardinage au foirail des vaches.

Produits régionaux et artisanat sous la halle des brebis. Ouverture des commerces et déjeuner dans les restaurants du village. Plusieurs parkings à votre disposition dont un de plus de 1000 places sur l’esplanade du foirail. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église Autres Lieu Laissac-Sévérac l'Église Adresse Avenue de Rodez Ville Laissac-Sévérac l'Église lieuville Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l'Église

Grande Foire Annuelle – 61ième édition Laissac-Sévérac l’Église 2022-05-08 was last modified: by Grande Foire Annuelle – 61ième édition Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église 8 mai 2022

Laissac-Sévérac l'Église