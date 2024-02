Grande Foire Agricole Gaillan-en-Médoc, samedi 10 août 2024.

Grande Foire Agricole Gaillan-en-Médoc Gironde

Exposition de matériel agricole et viticole

Concours d’animaux bovins et ovins

Plus de 30 stands de producteurs du Médoc (agriculture, viticulture)

De nombreuses animations sur pour les grands et les petits

Soirée champêtre avec animation musicale

Restauration sur place par les Eleveurs Girondins et tous les exposants

Buvette . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-11

Rond point

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine jfhainaut@gaillanenmedoc.fr

