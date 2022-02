GRANDE FINALE DE FABRIK TA PEPITE IAE de Bretagne Occidentale – Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

GRANDE FINALE DE FABRIK TA PEPITE IAE de Bretagne Occidentale – Brest, 24 février 2022, Brest. GRANDE FINALE DE FABRIK TA PEPITE

IAE de Bretagne Occidentale – Brest, le jeudi 24 février à 18:30

Le PEPITE et les 7 Technopoles de Bretagne vous donnent rendez-vous le **Jeudi 24 février 2022**, à l’amphithéâtre de l’IAE de Brest, pour la grande finale régionale de Fabrik ta pépite Soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et les collectivités locales (Région Bretagne et agglomérations), Fabrik ta pépite est l’action phare qui ouvre le chemin de l’entrepreneuriat aux étudiants bretons. Les participants ont eu 3 mois pour mettre au point un projet entrepreneurial en équipe. Une remise des prix et un cocktail clôtureront cette première édition. [S’INSCRIRE A LA FINALE](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRdAtR0z_zTBJk9Xss6hjq2JURDlEQUpOTFRLTEhFQUJQVkFSWEwyMzkzVyQlQCN0PWcu&wdLOR=cFB059707-3093-467A-BD79-8971B84B86E8) Infos sur : [[https://www.pepitebretagne.fr/](https://www.pepitebretagne.fr/)](https://www.pepitebretagne.fr/) Parcours de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les étudiants conçu par le Pépite Bretagne, en partenariat avec les 7 Technopoles de Bretagne IAE de Bretagne Occidentale – Brest 20, Av. Victor le Gorgeu, 29200 Brest Brest Centre Ville Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:30:00 2022-02-24T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu IAE de Bretagne Occidentale - Brest Adresse 20, Av. Victor le Gorgeu, 29200 Brest Ville Brest lieuville IAE de Bretagne Occidentale - Brest Brest Departement Finistère

IAE de Bretagne Occidentale - Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

GRANDE FINALE DE FABRIK TA PEPITE IAE de Bretagne Occidentale – Brest 2022-02-24 was last modified: by GRANDE FINALE DE FABRIK TA PEPITE IAE de Bretagne Occidentale – Brest IAE de Bretagne Occidentale - Brest 24 février 2022 Brest IAE de Bretagne Occidentale - Brest Brest

Brest Finistère