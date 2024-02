GRANDE FIESTA PRINTANIÈRE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Rue de l’Épine Mende, samedi 30 mars 2024.

GRANDE FIESTA PRINTANIÈRE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Rue de l’Épine Mende Lozère

Concert, chocolat, quizz, apéro… Bye-bye le blues hivernal, vive le ciel bleu, on fête la vie en bleu au Musée !!

Samedi 30 ouverture de 14h à 22h, en nocturne.

Après-midi et début de soirée goûter avec fontaine de chocolat, visites express sur l…

Après-midi et début de soirée goûter avec fontaine de chocolat, visites express sur les couleurs, quizz spécial BLEU, buvette/food-truck.

Soirée concert de Radio Tutti Extrabal.

Radio Tutti orchestre un bal échevelé, feu d’artifice électro éclaboussant l’Europe du sud et un peu d’Afrique. Sautant de la cumbia au hip-hop, de l’accordéon aux synthés, Radio Tutti enchaîne les danses folk de Sicile, le mambo, le twist et des sambas sud-américaines, et bien sûr, reines de la danse, des tarentelles tourbillonnantes…

Dimanche 31 ouverture de 14h à 18h.

Goûter avec la fontaine à chocolat, chasse aux oeufs, visites sur les couleurs…

Renseignements et réservations 04 66 49 85 85 / museepatrimoine@mende.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-31 22:00:00

Rue de l’Épine MUSÉE DU GÉVAUDAN

Mende 48000 Lozère Occitanie museepatrimoine@mende.fr

