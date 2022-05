Grande fête votive Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle

Grande fête votive Saint-Léon-sur-l’Isle, 6 mai 2022, Saint-Léon-sur-l'Isle. Grande fête votive Saint-Léon-sur-l’Isle

2022-05-06 – 2022-05-09

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne -Vendredi 06/05 à 21h : ouverture de la fête.

22h30 : spectacle Féerie des Eaux avec pyrotechnique musicale (pl. de la Poste).

-Samedi 07/05 à 15h30 : ouverture de la fête foraine.

21h : distribution bracelet lumineux.

21h30 : bandas. 22h30 : feu d’artifice (bord de l’Isle).

23h30 : concert gratuit avec Advitam Rock (pl. de la Poste).

-Dimanche 08 /05 dès 7h : vide-grenier devant le centre commercial.

14h30 : ouverture de la fête avec animation Majorettes

-Lundi 09/05 à 16h30 : jeux pour les enfants (devant l’école). Comité des fêtes 06 84 07 21 77 Ouverture de la fête vendredi à 21h, samedi à 15h30 et dimanche à 14h30.

Saint-Léon-sur-l’Isle

