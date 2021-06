Cormontreuil Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil. Cormontreuil, Marne Grande fête Partir en livre : Poèmes en peluches en plein air Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil. Cormontreuil Catégories d’évènement: Cormontreuil

Marne

Grande fête Partir en livre : Poèmes en peluches en plein air Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil., 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Cormontreuil. Grande fête Partir en livre : Poèmes en peluches en plein air

Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil., le vendredi 23 juillet à 14:30

**Le 23 juillet à partir de 14H30 au Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil.** _Grande fête Partir en livre : Poèmes en peluches en plein air_ _A l’occasion de la manifestation Partir en livre, le Centre de Créations pour l’Enfance s’installe au parc Saint-François-Xavier avec la médiathèque de Cormontreuil._ _Enfants, parents, familles : l’illustratrice_ **_Gaëlle Allart_** _vous fait découvrir son livre Poèmes en Peluches (éditions Le Port a jauni, poèmes de_ **_Édith Azam_**_). Profitez des ateliers d’illustration, écriture et fabrication animés par l’illustratrice !_ _Un espace lecture et jeux d’artistes sera également animé en continu._ **_Ateliers à partir de 6 ans._** **Événement tout public gratuit.** **Sur inscription auprès de la médiathèque de Cormontreuil au 03 26 35 28 63.**

Inscription

Enfants, parents, familles : l’illustratrice Gaëlle Allart vous fait découvrir son livre Poèmes en Peluches Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil. Cormontreuil Cormontreuil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cormontreuil, Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil. Adresse Cormontreuil Ville Cormontreuil lieuville Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil. Cormontreuil