**Le 17 juillet à partir de 14H30 sur le parvis de l’espace Louise Michel, quartier Wilson de Reims** _Grande fête Partir en livre : Battle de slam courtois pour la fête de quartier !_ _Partir en livre s’installe sur le parvis de l’espace Louise Michel pour la fête du quartier, avec le Centre de Créations pour l’Enfance._ _Participez au grand Battle de slam courtois organisé par l’auteure slameuse_ **_Lisette Lombé_**_. Il sera précédé d’ateliers d’écriture animés par l’auteure !_ _+ un Battle de rap sera organisé par les rappeurs_ **_Abaa et Bakoz_**_._ _De nombreuses autres animations, jeux et ateliers seront proposés par la maison de quartier Wilson tout au long de la journée._ **Informations auprès de la maison de quartier au 03 26 49 04 14.** **Événement tout public gratuit.** **Jauge limitée.**

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T17:30:00

