GRANDE FÊTE OCCITANE Saussan, 7 mai 2022, Saussan.

GRANDE FÊTE OCCITANE Saussan

2022-05-07 – 2022-05-07

Saussan Hérault Saussan

Grande fête occitane à Saussan

Restauration et bar sur place

Entrée libre

18h Florant Mercadier

Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers le monde, Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible…

20h30 Philippe Carcassès

Corne d’Auroc est un trio qui chante Brassens en occitan

21h30 Arredalh

C’est un groupe du Comminges de la vallée de Luchon qui chante pour promouvoir la langue et la culture occitanes.

Ce duo de jeunes musiciens et chanteurs vous fera chanter et danser.

23h Santa Patchole

Une formation joyeuse axée sur la danse et la fête.

Grande fête occitane à Saussan

Restauration et bar sur place

http://www.saussan-herault.fr/actualites-a-la-une/calendar-15-today.html

Grande fête occitane à Saussan

Restauration et bar sur place

Entrée libre

18h Florant Mercadier

Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers le monde, Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible…

20h30 Philippe Carcassès

Corne d’Auroc est un trio qui chante Brassens en occitan

21h30 Arredalh

C’est un groupe du Comminges de la vallée de Luchon qui chante pour promouvoir la langue et la culture occitanes.

Ce duo de jeunes musiciens et chanteurs vous fera chanter et danser.

23h Santa Patchole

Une formation joyeuse axée sur la danse et la fête.

Saussan

dernière mise à jour : 2022-05-03 par