2022-07-01 – 2022-07-03

Le premier week-end de Juillet: vendredi 1er, samedi 2 & dimanche 3

Grande fête médiévale – Jacobins 2022:

Des animations, un village et des artisans, un banquet, un docufiction,

des conférences, des concerts…

L’église des Jacobins de Poligny:

D’architecture gothique, l’église des Jacobins de Poligny est fondée au

milieu du XIIIe siècle par le comte de Bourgogne Othon III et achevée

par sa sœur Alix de Méranie en 1276.

Conçue comme une église paroissiale, elle devient dès sa construction

l’église du couvent des Jacobins, ordre mendiant dominicain qui s’y installe en 1276.

Les Jacobins y demeurent jusqu’à la Révolution en 1790. À cette

date, les religieux sont chassés et les biens du couvent dispersés lors

de la vente de biens nationaux.

Entre 1795 et 1812, l’église est convertie en salpêtrière pour y fabriquer

de la poudre à canon, puis elle devient halle aux grains.

En 1907, elle devient caveau avec l’installation de la coopérative des

vignerons de Poligny.

L’église est classée Monument historique en 1945.

Pourtant… « L’énorme toiture prend l’eau, les murs suintent, les pierres se

disjoignent… Noirceur et poussière ont pris possession de l’endroit ».

Tel était le constat dressé avant que la municipalité n’engage la

remise en état des façades et toitures, puis les travaux de

restauration intérieure et d’aménagement.

Engagé en 2008, achevé en 2021, le chantier a coûté 5 millions

d’euros. Le bâtiment deviendra un espace culturel, tandis qu’un espace de

dégustation et de vente de la fruitière viticole sera maintenu dans trois travées.

Forte du succès du week-end médiéval Poligny 2015 (photos de la page suivante), la commune entend accompagner la restitution de cet édifice à la population polinoise et comtoise par une manifestation exceptionnelle.

