GRANDE FÊTE LOCALE

GRANDE FÊTE LOCALE, 22 juillet 2022, . GRANDE FÊTE LOCALE

2022-07-22 – 2022-07-25 **Vendredi 22 juillet :

– 19h : Apéritif + possibilité de restauration avec la friterie JUJU

– 22h30 à 02h : Soirée DJ en plein air avec le grand podium X-TREME et DJ KRISS **Samedi 23 juillet :

– 15h : concours de pétanque en doublette

– 19h : Apéritif + possibilité de restauration avec la friterie JUJU

– 22h30 à 02h : Soirée DJ en plein air avec le grand podium X-TREME DJ KRISS **Dimanche 24 juillet :

– 15h : concours de pétanque en doublette

– 19h : apéritif dansant en plein air animé par le grand ORCHESTRE « PAUL SELMER » + possibilité de restauration avec la friterie JUJU

– 22h à 02h : soirée en plein air animée par le grand ORCHESTRE « PAUL SELMER » **Lundi 25 juillet :

– 19h : Apéritif animé par le duo K.R.S. (Simon et Edgar)

– 20h30 : Repas village sur réservation

– 22h à 01h : Soirée dansante – du rétro à aujourd’hui animée par le duo K.R.S. Organisé par le Comité des Fêtes Grande fête locale 2022 **Vendredi 22 juillet :

– 19h : Apéritif + possibilité de restauration avec la friterie JUJU

– 22h30 à 02h : Soirée DJ en plein air avec le grand podium X-TREME et DJ KRISS **Samedi 23 juillet :

– 15h : concours de pétanque en doublette

– 19h : Apéritif + possibilité de restauration avec la friterie JUJU

– 22h30 à 02h : Soirée DJ en plein air avec le grand podium X-TREME DJ KRISS **Dimanche 24 juillet :

– 15h : concours de pétanque en doublette

– 19h : apéritif dansant en plein air animé par le grand ORCHESTRE « PAUL SELMER » + possibilité de restauration avec la friterie JUJU

– 22h à 02h : soirée en plein air animée par le grand ORCHESTRE « PAUL SELMER » **Lundi 25 juillet :

– 19h : Apéritif animé par le duo K.R.S. (Simon et Edgar)

– 20h30 : Repas village sur réservation

– 22h à 01h : Soirée dansante – du rétro à aujourd’hui animée par le duo K.R.S. Organisé par le Comité des Fêtes dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville