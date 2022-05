Grande fête Jeanne d’Arc Picauville Picauville Catégories d’évènement: Manche

PICAUVILLE

Grande fête Jeanne d’Arc Picauville, 7 mai 2022, Picauville. Grande fête Jeanne d’Arc Picauville

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08

Picauville Manche Picauville Vide-greniers semi-nocturne le samedi de 14 à 20 h, suivi d’une parade à 21h30 puis feu d’artifice à 23h.

Messe en musique à 10h30 le dimanche, grand défilé parade à 15h, fête foraine. Vide-greniers semi-nocturne le samedi de 14 à 20 h, suivi d’une parade à 21h30 puis feu d’artifice à 23h.

Messe en musique à 10h30 le dimanche, grand défilé parade à 15h, fête foraine. +33 7 61 84 80 96 Vide-greniers semi-nocturne le samedi de 14 à 20 h, suivi d’une parade à 21h30 puis feu d’artifice à 23h.

Messe en musique à 10h30 le dimanche, grand défilé parade à 15h, fête foraine. Picauville

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, PICAUVILLE Autres Lieu Picauville Adresse Ville Picauville lieuville Picauville Departement Manche

Picauville Picauville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/picauville/

Grande fête Jeanne d’Arc Picauville 2022-05-07 was last modified: by Grande fête Jeanne d’Arc Picauville Picauville 7 mai 2022 manche Picauville

Picauville Manche