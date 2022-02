Grande fête historique du Stubbehansel Benfeld Benfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Grande fête historique du Stubbehansel Benfeld, 19 août 2022, Benfeld. Grande fête historique du Stubbehansel Benfeld

2022-08-19 – 2022-08-21

Benfeld Bas-Rhin EUR Grand spectacles, saynètes, bal champêtre, concerts,…

Dimanche, grand marché aux puces, animations,… Grand spectacles, saynètes, bal champêtre, concerts,…

Dimanche, grand marché aux puces, animations,… Benfeld

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Benfeld Autres Lieu Benfeld Adresse Ville Benfeld lieuville Benfeld Departement Bas-Rhin

Benfeld Benfeld Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benfeld/

Grande fête historique du Stubbehansel Benfeld 2022-08-19 was last modified: by Grande fête historique du Stubbehansel Benfeld Benfeld 19 août 2022 Bas-Rhin Benfeld

Benfeld Bas-Rhin