Grande fête du Piquenchâgne Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Grande fête du Piquenchâgne Moulins, 22 mai 2022, Moulins. Grande fête du Piquenchâgne Place d’Allier Centre-ville Moulins

2022-05-22 – 2022-05-22 Place d’Allier Centre-ville

Moulins Allier La grande fête du Piquenchagne sous la présidence de Pierre A Périssol maire de Moulins, accueillera de nombreuses confréries. Animation de Patrick Blanchet Dégustation et vente de Piquenchâgnes, stand de la Conférie Moulinoise, stand de l’Union cmdp@orange.fr +33 4 70 48 50 27 https://www.confreriemoulinois.com/ Place d’Allier Centre-ville Moulins

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Place d'Allier Centre-ville Ville Moulins lieuville Place d'Allier Centre-ville Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Grande fête du Piquenchâgne Moulins 2022-05-22 was last modified: by Grande fête du Piquenchâgne Moulins Moulins 22 mai 2022 Allier moulins

Moulins Allier