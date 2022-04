GRANDE FETE DU 13 JUILLET

GRANDE FETE DU 13 JUILLET, 13 juillet 2022, . GRANDE FETE DU 13 JUILLET

2022-07-13 – 2022-07-13 19h30 à 20h : Vente de lampions pour la retraite en flambeaux

20h15 à 21h : Déambulation de la Fanfare Gloups

A partir de 21h jusqu’à minuit : Bal populaire avec l’orchestre Indiana

21h30 à 22h30 : Retraite aux flambeaux jusqu’au Pré Vincent, accompagnée par la fanfare de Bourgneuf

22h : Illuminations des épis Toute la soirée : animations, manèges pour enfants et stands forains dans le centre-bourg. La vente des lampions permettra la subvention d’activités pédagogiques à l’école Eric Tabarly.

La grande fête de l’été aux Moutiers-en-Retz : concert, fanfare, retraite aux flambeaux… lesmoutiersenretz@pornic.com +33 2 40 82 74 00 19h30 à 20h : Vente de lampions pour la retraite en flambeaux

20h15 à 21h : Déambulation de la Fanfare Gloups

A partir de 21h jusqu’à minuit : Bal populaire avec l’orchestre Indiana

21h30 à 22h30 : Retraite aux flambeaux jusqu’au Pré Vincent, accompagnée par la fanfare de Bourgneuf

22h : Illuminations des épis Toute la soirée : animations, manèges pour enfants et stands forains dans le centre-bourg. La vente des lampions permettra la subvention d’activités pédagogiques à l’école Eric Tabarly.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville