Grande fête d’Halloween Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Grande fête d’Halloween Châtillon-Coligny, 29 octobre 2022, Châtillon-Coligny. Grande fête d’Halloween

2 Rue du Faubourg du Puyrault Châtillon-Coligny Loiret

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 Châtillon-Coligny

Loiret Châtillon-Coligny Grande fête d’Halloween au Foyer-Club. 14h : maquillages et costumes avec ateliers créatifs, 17h : départ du défilé, 19h : palmarès des enfants, 20h : lancement du bal des monstres, 22h : palmarès des adultes. Buvette et restauration sur place. Grande fête d’Halloween mairie@chatillon-coligny.fr Fées Pirates

Châtillon-Coligny

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny, Loiret Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse 2 Rue du Faubourg du Puyrault Châtillon-Coligny Loiret Ville Châtillon-Coligny lieuville Châtillon-Coligny Departement Loiret

Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/

Grande fête d’Halloween Châtillon-Coligny 2022-10-29 was last modified: by Grande fête d’Halloween Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 29 octobre 2022 2 Rue du Faubourg du Puyrault Châtillon-Coligny Loiret Châtillon-Coligny Loiret

Châtillon-Coligny Loiret