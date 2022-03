GRANDE fête des 5 ans du CCC OD ! Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-03-25 – 2022-03-27

Tours Indre-et-Loire C’est les 5 ans du CCC OD ! À cette occasion, nous avons prévu diverses activités ouvertes à tous ! Nous souhaitons célébrer cet événement tout au long de l’année 2022 à l’occasion des différents vernissages et rencontres de notre programmation culturelle. Toute l’équipe du ccc od vous invite à faire la fête avec nous le week-end des 25, 26 et 27 mars afin de souligner joyeusement nos 5 ans. Notre restaurant Le Potager Contemporain sera ouvert en soirée : réservez vite votre table! (09 72 61 78 71 / contact@lpctours.com)

Une buvette sera installée dans l'espace de la nef pour la soirée concerts.

Nous souhaitons célébrer cet événement tout au long de l'année 2022 à l'occasion des différents vernissages et rencontres de notre programmation culturelle.

© centre de création contemporaine olivier debré

