Nistos Hautes-Pyrénées Nistos Grande Fête de Pâques organisé par le restaurant “Le Refuge” sur l’Espace Nordique de Nistos ! Au programme :

– rencontre avec les éleveurs de la GAEC du Pujoula,

– repas dégustation de la viande de la GAEC du Pujoula : grillades ou daube (au choix) + dessert – Tarif : 10€ / personne

– chasse aux œufs pour les enfants +33 6 56 89 76 78 au restaurant Le Refuge sur l’espace nordique de Nistos NISTOS Nistos

