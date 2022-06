Grande fête de l’âne

2022-11-13 – 2022-11-13 Autrefois, les ânes parcouraient les sentiers caillouteux et arides de notre chère Provence. Vannier ou Estrassaïre, rémouleur ou bourrelier, marchand de vin, meunier ou ramoneur étaient précédés de cette charmante bête. Elle fait partie intégrante des traditions et coutumes de notre région. Les maquignons viennent des quatre coins de la région pour y participer. le groupe Saint-Eloi allaudien, en collaboration avec la Ville d'Allauch, met l'âne à l'honneur lors d'une journée ponctuée de festivités.

