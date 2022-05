Grande Fête de la Séquanaise Poligny, 21 mai 2022, Poligny.

Grande Fête de la Séquanaise Rue du Champ de Foire Place Poligny

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 23:00:00 Rue du Champ de Foire Place

Poligny Jura

Samedi 21 mai de 14h à 23h

La Séquanaise organise une Grande Fête sur le Champ de Foire samedi 21 mai à l’occasion de son 120e anniversaire.

Au programme :

animations : puzzle géant, grand jeu (défis sportifs, culturels et artistiques pour petits et grands), pêche à la ligne, exposition sur l’histoire de La Séquanaise, démonstrations (karaté, judo, danse, théâtre), aire de jeux (palet breton, molkky, babyfoot,…), jeux coopératifs,…

buvette/restauration à partir de 14 h et barbecue à partir de 19 h

ateliers : cirque, décorations, lecture de contes

spectacles/concerts avec Batucada (13 h 30 au centre-ville et 18 h 45 au Champ de Foire), L’Atribuduquoi (cirque acrobatique) à 18 h, apéro live avec Adri’ à 19 h et Tizasek à 20 h

+33 3 84 37 30 50

