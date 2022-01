Grande Fête de la Saint-Patrick Istres, 12 mars 2022, Istres.

Grande Fête de la Saint-Patrick Place Champollion Halle polyvalente Istres

2022-03-12 – 2022-03-12 Place Champollion Halle polyvalente

Istres Bouches-du-Rhône Istres

A l’affiche de cette édition, Piping Orchestra, ensemble de 12 musiciens bretons et écossais, très certainement un des meilleurs groupes folk-rock celtique de ces dernières années. Venu spécialement d’Écosse pour nous, Mànran se produit chaque année dans le monde entier avec un show d’une efficacité redoutable et Noon qui fait le pari de briser les codes en associant musique électronique et la puissance sonore de quatre cornemuses, formation unique dans le paysage musical actuel

Sans oublier l’ensemble des ingrédients qui ont fait le succès de cette manifestation : Les formations musicales diverses, l’initiation à la danse, les animations pour les enfants (contes celtiques, koorigans, fées…), les expositions, les pubs, …

Istres renoue enfin avec la culture celtique le temps d’une soirée.

