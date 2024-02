Grande fête de la Libération de Tour-en-Bessin Tour-en-Bessin, samedi 8 juin 2024.

Grande fête de la Libération de Tour-en-Bessin Tour-en-Bessin Calvados

La commune de Tour-en-Bessin célèbre sa libération le 8 juin 2024 en proposant multiples animations au cœur du village.

Dès 14 h 00, un défilé de véhicules d’époques déambulera dans les rues de la commune pour rejoindre le centre bourg.

Un hommage particulier sera rendu aux soldats de la 1ère division d’infanterie US, la Big Red One et aux unités de la 9ème Air Force stationnée sur l’aérodrome A13.

De nombreuses animations ponctuerons l’après-midi

Reconstitutions, théâtre, fanfare, exposition de véhicules anciens, photos et documents d’époques.

Pour les enfants des animations dédiées Jeux, parcours du combattants , concours et épreuves.

Dès 19 h 30, grand repas servi en plein air suivi d’un bal populaire.

Retraite aux flambeaux, levez les yeux, la libération se fête aussi dans le ciel à 23 heures par un feu d’artifice.

Passionné d’histoire ou simplement curieux, ces évènements sont l’occasion de fêter la liberté retrouvée à Tour en Bessin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:30:00

fin : 2024-06-08

Le Bourg

Tour-en-Bessin 14400 Calvados Normandie mairie.tour.en.bessin@wanadoo.fr

L’événement Grande fête de la Libération de Tour-en-Bessin Tour-en-Bessin a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Isigny-Omaha