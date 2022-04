Grande fête de la forêt et du bois Marchampt Marchampt Catégories d’évènement: Marchampt

Marchampt Rhône Marchampt Rhône L’Association Rhodanienne Des Entreprises Forestières (ARDEF) et l’interprofession Fibois 69 organisent la 1ère « GRANDE FETE DE LA FORET ET DU BOIS », les 9 et 10 juillet 2022 au Col de la Casse Froide. nouvellefete@fibois69.org +33 4 74 67 21 93 https://www.fibois69.org/agenda/212_grande-fete-de-la-foret-et-du-bois Marchampt

