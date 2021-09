Grande Fête d’Automne du Gâtinais Domaine de Lisledon, 3 octobre 2021, Villemandeur.

Grande Fête d’Automne du Gâtinais

Domaine de Lisledon , le dimanche 3 octobre à 08:00

Grande Fête d’Automne du Gâtinais le dimanche 3 octobre 2021 au Domaine de Lisledon. Vide greniers – Brocante – Antiquités – Bourse aux collections Marché campagnard, artisanat et foire commerciale, fabrication du jus de pommes sur Pressoir à l’ancienne, boudin chaud et cuisson de pain au feu de bois Festival d’orgues de Barbarie et de Musique Mécanique Brasserie et restauration sur place : Moules Frites Entrée gratuite : 8h à 18h Grande tombola ! 2€ le ticket 1 week end pour deux à l’Hôtel Mercure **** à Ardon avec initiation au golf et balnéo, déjeuner, dîner et une nuit avec petit-déjeuner offert par Tourisme Loiret et autres nombreux lots.

Domaine de Lisledon Rue de la Surandière, Villemandeur Villemandeur



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T18:00:00