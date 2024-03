Grande fête d’anniversaire aux ADG Mouret, samedi 16 mars 2024.

Grande fête d’anniversaire aux ADG Mouret Aveyron

Les Ateliers du Geste vous ont préparé un weekend de fête pour leurs 7 ans !

||| SAMEDI 16 MARS ||||

– Ateliers DIY (Do It Yourself)

à partir de 10h et en continu

Viens nous aider à ravaler la façade. L’occasion de découvrir de nouvelles techniques et d’embellir ton lieu préféré.

Ateliers ouverts à toustes.

> Création d’une structure en bois peint pour créer un monstre de couleur qui va tenter de dévorer le bâtiment. Encadré par Julien Lenaerts, charpentier au sein des ADG.

> Création d’une nouvelle déco de façade en papier collé. Encadré par Marianne Rulland, illustrarice & graphiste au sein des ADG.

– Collectif de DJ Electro Jane, en continu en extérieur, accompagnera les Ateliers DIY et nous promet du spectacle, des déhanchés et tout un tas de surprises…

– Farandole de Falafels Repas aux alentours de 12h

Didier et son équipe vous préparent un repas qu’on espère digne des délices du Moyen-Orient.

– Et si on rejouait l’histoire ?

15h Spectacle interactif sur l’égalité des genres proposé par la Cie Folie Passagère.

Violette est une enfant qui se pose des tas de questions “C’est quoi être une fille ? Un garçon ? Qui décide ? Et si je me sens fille, est-ce que je suis obligée de… ?” Grâce au public et aux livres de la bibliothèque, elle mène l’enquête, se transforme en princesses et en chevaliers ridicules, traverse des montagnes d’émotions ! Montez sur scène, devenez les personnages du livre, et rejouez l’histoire avec Violette pour une fin ni bleu ni rose !

Tout public (dès 5 ans) Durée du spectacle 1h10 infos

– Méli-Mélo de gâteaux 16h30 l’heure du goûter. « La vie offre peu de moments plus agréables […] que l’heure consacrée à la cérémonie du thé. » Henry James

– Bal trad (à confirmer)

17h viens vérifier ton cardio en dansant

– Pizzas sur le pouce: 20h l’occasion de faire le plein de céréales pour la semaine.

Pensez à réserver dès maintenant en contactant ….

– Concert (groupe à confirmer) 21h

– DJset Electro Jane 22h jusqu’à tard

||| DIMANCHE 17 MARS ||||

– Ateliers DIY (Do It Yourself)

11h et en continu

> Structure en bois peint

> Façade en papier collé

– Initiation grimpe avec Joël 11h en extérieur. Viens apprendre à grimper !

– Auberge Espagnole 12h Viens partager ton panier du marché

– Maria Cappella 13h Les Maria Capella vous invitent à traverser le temps en chantant accompagnées de leur violon et violoncelle. La magie de ces deux musiciennes et sœurcières vous emmènera dans un voyage sonore riche en couleurs tant par leur voix que par leur instrument.

– Assemblée Générale des ADG 14h30 L’occasion de faire le point avec vous !

– Initiation Swing 16h Okay, you SWING ! promeut a culture swing et développer la pratique des danses nées dans le jazz des années 20 et 30. L’asso donne des cours aux ADG depuis 2 ans, et propose aussi ailleurs des cours et des stages pour apprendre et progresser, des soirées ou autres manifestations pour mettre en pratique ! Nous invitons le plus grand nombre à venir danser le swing !

– Danse libre 17h ça va Swinguer !! Mets ta plus belle robe ou ton plus beau costume d’époque, pense aux chaussures plates et zouuuuuuuuuuuu !

– Apéro Dinatoire/Tapas 19h pour finir le week-end l’esprit, le corps et le ventre pleins .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Grand-Mas

Mouret 12330 Aveyron Occitanie

