Grande Fête Chasse et Campagne Parc du Château Bresse-sur-Grosne, dimanche 4 août 2024.

Grande Fête Chasse et Campagne Parc du Château Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire

La Grande Fête Chasse & Campagne se déroulera dimanche 04 août 2024, de 9h à 22h30, dans le parc du Château de Bresse-sur-Grosne (71).

Repas Campagnard midi et soir, snack et buvette toute la journée

C’est un rendez-vous incontournable avec des centaines de chiens, des démonstrations et animations toute la journée, un marché de producteurs locaux, des chevaux, de la fauconnerie et une présentation des animaux de la ferme (vaches, cochons, moutons, chèvres, grande volière,…). La traditionnelle messe de Saint Hubert sera célébrée à 11h.

Au programme

– Présentation d’équipages de vènerie à pied et à cheval

– Nombreuses meutes de chiens

– Théâtre équestre

– présentation de fauconnerie

– Démonstrations de chiens d’arrêt, de chiens de recherche au sang et de chiens de troupeaux

– Presentation des chevaux de Trait

…..

Vous pourrez découvrir les lieux pendant une promenade en calèche, à poney.

Toute la journée, vous serez entraîné par le son des trompes de chasse.

Enfin, c’est plus de 60 stands d’exposants, créateurs, artisans, commerçants spécialisés, producteurs et artistes, selliers, couteliers, taxidermiste, habillement, armurier, de quoi trouver votre bonheur !

La FDC de Saône-et-Loire et les associations cynégétiques, les jeunes chasseurs de Saône-et-Loire et le tir à la carabine, la Fédération de Pêche de Saône-et-Loire et le simulateur de pêche, seront présents.

En fin d’après-midi, vous pourrez assister au grand drag du Vautrait de Ragy. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 09:00:00

fin : 2024-08-04 22:30:00

Parc du Château Le Château

Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Grande Fête Chasse et Campagne Bresse-sur-Grosne a été mis à jour le 2024-03-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)