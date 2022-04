Grande fête à Noureuil ! Viry-Noureuil Viry-Noureuil Catégories d’évènement: Aisne

Viry-Noureuil Aisne Viry-Noureuil Rendez-vous le week-end du 6 au 8 mai pour la grande fête de Noureuil ! Au programme : Le vendredi 6 mai à 17h00 : attractions foraines

Le samedi 7 mai : Fête de la randonnée, départ parc de Noureuil, rue Gambetta à 14h00

(circuit de 6 et 10 kms, ouvert à tous)

De 17h30 à 18h00 : Goûter

De 19h30 à 20h00 : Apéritif offert par la municipalité

De 20h00 à 22h00 : Concert “The Raving Soul”

À 22h00 : Feu d’artifice

