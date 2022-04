GRANDE FESTOYADE MÉDIÉVALE Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret Catégories d’évènement: Aude

Brousses-et-Villaret Aude Brousses-et-Villaret Brousses et Villaret organise sa première grande festoyade médiévale en plein champs.

Campement et Marché médiéval en plein champ .

Activités culturelles, animations, Troubadours, combats de chevaliers, restauration sur place. leschevaliersdelamontagnenoire@gmail.com +33 6 95 23 23 70 https://www.facebook.com/leschevaliersdelamontagnenoire Brousses-et-Villaret

