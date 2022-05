Grande Exposition – « Rock Star » par Evelyne Coutas Dinard Dinard Catégories d’évènement: 35800

Les Rolling Stones à Dinard ? Oui ! Cet été, la Villa Les Roches Brunes accueille l'exposition Rock Star #PhotosEvelyneCoutas, où vous pourrez découvrir, en avant-première, les photos de scène de ces icônes britanniques du Rock, ainsi que beaucoup d'autres. Le Commissariat de l'exposition est assuré par Francoise Germaix Wasserman. Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / gratuit – de 7 ans Du 9 juillet au 30 septembre 2022 – de 11h à 19h – Villa Les Roches Brunes info@dinardemeraudetourisme.com +33 2 99 16 00 00

