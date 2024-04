Grande exposition 2024 Atelier Prétexte Salle des Fêtes Domloup, dimanche 1 septembre 2024.

L’exposition organisée par l’Atelier Prétexte mettra en vedette un large éventail d’œuvres artistiques allant du dessin/peinture à la sculpture/modelage. Invitée d’honneur Isabelle Gauthier, artiste-peintre

Un concours de dessins-peintures est également organisé et aura pour thème Le sport et le bien-être .

Pour y participer, l’artiste devra désigner, à l’inscription, une seule œuvre dédiée au concours.

Ces œuvres feront l’objet d’une exposition particulière et seront soumises à un jury qui rendra ses arbitrages le dimanche 8 septembre 2024 à 17 h.

Informations sur le dépôt des œuvres

Chaque artiste exposant acquittera, au dépôt de ses œuvres et quels qu’en soient le nombre et la taille, un droit d’accrochage de 20 € ou 10 € (pour les membres ou anciens membres de l’Atelier Prétexte).

Le nombre d’œuvres est limité à 10 plus une pour le concours.

Vernissage le dimanche 1er septembre 2024 à 11h30.

Pour en savoir plus et recevoir le règlement de la Grande Exposition, contactez l’Atelier Prétexte bureau@atelierpretexte.fr

Inscription obligatoire avant le 15 juin 2024. .

Salle des Fêtes 7 Allée de l’Étang

Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne bureau@atelierpretexte.fr

