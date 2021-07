Grande expo – Yvan Salomone « Même le Silence » Saint-Malo, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Malo.

Grande expo – Yvan Salomone « Même le Silence » 2021-07-10 – 2021-07-10 Intra-Muros Chapelle Saint-Sauveur

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Résolument accessibles, les aquarelles de l’artiste malouin, exposées entre autres au Centre Pompidou et au Musée d’art moderne et contemporain de Genève, racontent des histoires dont chacun pourra tenter à sa guise de percer l’entêtant mystère. L’univers de prédilection de l’artiste est celui des zones portuaires librement réinventées, complétées au fil

des années par d’autres zones industrielles ou artisanales tout aussi fictives.

Ces paysages dénués de présence humaine directe, tels des arrêts sur image, suggèrent paradoxalement le mouvement incessant et la main de l’homme. La singularité de son oeuvre réside aussi dans cette rencontre inattendue entre une technique classique, celle de l’aquarelle, et une approche très contemporaine évoquant une chronique intime sur l’instabilité des choses de ce

monde.

+33 2 99 40 78 04

Résolument accessibles, les aquarelles de l’artiste malouin, exposées entre autres au Centre Pompidou et au Musée d’art moderne et contemporain de Genève, racontent des histoires dont chacun pourra tenter à sa guise de percer l’entêtant mystère. L’univers de prédilection de l’artiste est celui des zones portuaires librement réinventées, complétées au fil

des années par d’autres zones industrielles ou artisanales tout aussi fictives.

Ces paysages dénués de présence humaine directe, tels des arrêts sur image, suggèrent paradoxalement le mouvement incessant et la main de l’homme. La singularité de son oeuvre réside aussi dans cette rencontre inattendue entre une technique classique, celle de l’aquarelle, et une approche très contemporaine évoquant une chronique intime sur l’instabilité des choses de ce

monde.

dernière mise à jour : 2021-06-27 par