Brélès Finistère En petites équipes, dans les pièces du château, vous disposez de 60 minutes pour résoudre les énigmes.

Une visite originale, inédite et captivante, pour les familles ou entre amis…

“Vous êtes en 1614 Le Marquis de Kergroadez est accusé d’avoir été l’un des instigateurs de l’assassinat de Henri IV. Membre d’une des 6 familles fidèles au marquis, vous avez une heure pour prouver son innocence et échapper au retour de la mystérieuse organisation qui s’est emparée du lieu. Saurez-vous le sauver ?” Tarif 20€, réduit 10€ (à partir de 12ans jusqu’ à 16 ans).

De 6 à 30 participants,

*Sur réservation et sous réserve d’un minimum de participants

Réservation directe sur www.kergroadez.fr ou www.kergroadezescapegame.fr

