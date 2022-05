Grande escape game – Le collier de l’ordre de St-Michel

2022-08-26 20:30:00 – 2022-08-26 21:45:00 En petites équipes, dans les pièces du château, vous disposez de 60 minutes pour résoudre les énigmes.

Une visite originale, inédite et captivante, pour les familles ou entre amis…

« Vous êtes en 1614 Le Marquis de Kergroadez est accusé d’avoir été l’un des instigateurs de l’assassinat de Henri IV. Membre d’une des 6 familles fidèles au marquis, vous avez une heure pour prouver son innocence et échapper au retour de la mystérieuse organisation qui s’est emparée du lieu. Saurez-vous le sauver ? » Tarif 20€, réduit 10€ (à partir de 12ans jusqu’ à 16 ans).

De 6 à 30 participants,

*Sur réservation et sous réserve d’un minimum de participants

Réservation directe sur www.kergroadez.fr ou www.kergroadezescapegame.fr

