Orchestre international Grande Écurie Versailles, 3 juillet 2024, Versailles.

Orchestre international 3 et 4 juillet 2024 Grande Écurie Entrée gratuite sur réservation.

À l’image des Jeux Olympiques et Paralympiques qui accueillent des athlètes venus du monde entier, Versailles Grand Parc organise, à sa manière, la réunion de jeunes talentueux en créant un orchestre symphonique de musiciens préprofessionnels.

Sélectionnés par leurs établissements ou pays, près de 100 musiciens rejoignent Versailles pour une intensive session de préparation et deux concerts inédits.

Confiés à la direction d’un chef invité, ils célèbrent un répertoire emblématique de la France, hôte de ces Jeux Olympiques et Paralympiques.

En ouverture, un orchestre baroque interprète quelques pièces nées à la cour de Versailles. La formation symphonique joue ensuite les incontournables Boléro de Maurice Ravel et L’Apprenti sorcier de Paul Dukas. Enfin, il entraine le public aux rythmes de tubes planétaires créés par les dernières générations d’artistes français originaires ou vivants à Versailles.

Grande Écurie Grandes Écuries – avenue Rockefeller – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/ecuries-royales/galerie-carrosses [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/crrversaillesgrandparc »}] La galerie des Carrosses est un musée d’histoire et des transports situé à Versailles, en France, qui présente une collection de carrosses, principalement du XIXᵉ siècle. Accès gratuit aux horaires d’ouverture (les après-midis du mardi au dimanche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-03T20:00:00+02:00 – 2024-07-03T22:00:00+02:00

2024-07-04T20:00:00+02:00 – 2024-07-04T22:00:00+02:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet